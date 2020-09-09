«Все гораздо печальнее»: Ефремов признался, что винит Пашаева в суровом приговоре

Михаил Ефремов обвинил Эльмана Пашаева в приговоре, который ему озвучил Пресненский суд Москвы. Актер уверен, что 8 лет лишения свободы — это «заслуга» защитника.

Во время визита в СИЗО членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Михаил Олегович признался, что «адвокат его подставил на эти самые 8 лет». Подробности разговора с осужденным пересказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета по правам человека при Президенте РФ Ева Меркачева.

«Сам Ефремов был в жутком расположении духа, он нам сказал фразу такую, что адвокат его подставил. Я цитирую его дословно: ему кажется, что адвокат его подставил на эти самые 8 лет. Что адвокат говорил, что будет по-другому, а оказалось все гораздо печальнее», — сказала общественница.

Будучи под домашним арестом, актер изучал судебную практику по аналогичным делам, он надеялся на более мягкий срок. Теперь же понимает, что если бы была выбрана иная тактика: например, признание вины, досудебное соглашение, — приговор мог быть мягче.

Судя по всему, Ефремов надеялся получить не более трех-четырех лет колонии-поселения. Вместо этого суд приговорил его к восьми годам заключения, пишет сайт argumenti.ru.