«Вылитый Влад Кадони»: в Сети обсуждают новый имидж помолодевшего Диброва

В преддверии нового телевизионного сезона многие звезды экрана решились на серьезное преображение. Ведущие телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова и Ольга Орлова уже посетили парикмахерскую и похвастались результатами у себя в Instagram.

Новую стрижку приобрел и ведущий Первого канала Дмитрий Дибров. После насыщенного недельного отдыха в Сочи всей семьей многодетный отец поспешил в барбершоп. Над ним потрудились знатно: телезвезде стильно оформили бороду, сделали молодежную стрижку и укладку. Результаты преображения показала его жена Полина у себя в микроблоге.

«А как вам новый образ Дмитрия Диброва?» — спросила фолловеров девушка.

Большинству подписчиков новый Дмитрий Дибров очень понравился. Многие заметили, что телеведущий сильно помолодел и похорошел, а кто-то даже увидел в нем черты других знаменитых персон.

«Свежо и молодо выглядит», «Потрясающий образ. Вы помолодели. Вам так лучше. Супер», «Очень стильно, моложаво!!», «Вообще не узнала! Класс!», «На Кадони похож, Дмитрию идет», «Вылитый Влад Кадони», «Я думала, Костя Меладзе», «Борода очень к лицу», — пишут в комментариях.

Кстати, не так давно Дмитрий Дибров приобрел новый статус — теперь он пенсионер. 60-летний телеведущий даже порадовался размеру ежемесячной выплаты, которую ему насчитало государство. И, стоит признать, размер пенсии у него действительно завидный — 33 тысячи рублей. К примеру, у Розы Сябитовой сумма куда более скромная — 13 тысяч рублей.