По маминым стопам: 18-летний сын Наташи Королевой выпустил первый клип

Накануне в одном из столичных ресторанов начинающий музыкант Архип Глушко, сын Наташи Королевой и Тарзана, провел презентацию своего первого клипа. 18-летний сын знаменитостей в этом году всерьез занялся сольной карьерой, взял творческий псевдоним Grek, впервые дебютировал на большой сцене как самостоятельный артист с треком «Бутылка вина» на масштабном «Московском выпускном». И приступил к съемкам первого клипа.

Процесс разворачивался в июле под чутким руководством Наташи Королевой. И вот, наконец, Архип преподнес публике свое творение. Звездная мама гордо похвасталась важным событием в жизни сына и поделилась новостью у себя в Stories микроблога

Кстати, совсем недавно запел еще один звездный наследник. По стопам знаменитого отца, Эмина Агаларова, пошел его 11-летний сын Али. Он выпустил трек «Еду на капоте», и снимает для него клип.