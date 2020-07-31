«К экрану ближе подойди»: сын Королевой под маминым контролем снимает свой первый клип

Многие дети звезд отправляются по стопам своих родителей – талант, полученный по наследству, дает о себе знать. Вот и 18-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип уже отправился покорять музыкальный Олимп. Недавно он выпустил свой первый трек «Бутылка вина» под псевдонимом Greek, а также совершил первый выход на большую сцену.

Теперь настало время клипа. И накануне начинающая звезда приступил к съемкам музыкального видео. Группу поддержки ему оказала мама. Наташа Королева пристально следила за процессом и вносила свои коррективы в ход съемок.

«К экрану ближе подойди!» — командовала звездная мама сыну.

Архип послушно следовал советам матери, ведь опыт и знания Наташи Королевой трудно переоценить. Позже знаменитая мама участвовала в отсмотре материала и давала свои рекомендации. Хотя ранее артистка признавалась, что никак не помогает сыну на непростом музыкальном пути.