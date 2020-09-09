«Глупости»: Пашаев заявил, что продолжит сотрудничество с Ефремовым

Юрист заявил, что в данный момент он готовит апелляционную жалобу. Дав понять, что актер не отказывался от его услуг.

Эльман Пашаев назвал глупостью новость о том, что Михаил Ефремов отказался от его услуг. 8 сентября актеру вынесли обвинительный приговор, его признали виновным в аварии, наказанием стали восемь лет тюрьмы. Сейчас Ефремов находится в СИЗО, 14 дней он проведет на карантине.

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После такого вердикта заслуженный артист России решил отказаться от услуг юриста, который запросил за работу 11 миллионов рублей.

Однако Пашаев утверждает обратное, настаивая на том, что по-прежнему сотрудничает с Михаилом Олеговичем и сейчас готовит апелляционную жалобу.

«Я попросил два дня меня не беспокоить. Готовлю жалобу в суд», — заявил юрист 5-tv.ru.

На вопрос, расторг ли заслуженный артист договор с ним, юрист повысил голос.

«Это все глупости!» — сказал Пашаев и бросил трубку.

Ранее Андрей Ургант предположил, как скоро Михаил Ефремов выйдет на свободу. Актер считает, что виновник ДТП проведет в колонии не более трех лет, а потом окажется на свободе. Но за это время Ефремов должен сделать соответствующие выводы, пишет сайт «Актуальные новости».