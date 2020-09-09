Стало известно, какие сокамерники попались Михаилу Ефремову

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы посетили Михаила Ефремова в СИЗО. Актер провел в камере первую ночь после приговора – накануне Пресненский суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

Правозащитник Марина Литвинович поговорила с осужденным, узнала о его самочувствии и «соседях».

Пока Михаил Ефремов находится в карантине, две недели он проведет в камере-изоляторе. Помещение рассчитано на восемь человек, но в настоящий момент там всего трое заключенных: Ефремов, еще один осужденный россиянин и один белорус.

«Сегодня и вчера встречались. Оценили условия содержания, проверяли какие сокамерники и как себя чувствует», — рассказала Литвинович 5-tv.ru.

Михаил Ефремов признался, что первую ночь плохо спал, но при этом чувствует он себя удовлетворительно.

«Говорит, что в последнее время из-за состояния здоровья спит не очень хорошо, но чувствует себя нормально», — рассказала Литвинович.

Михаила Ефремова признали виновным в аварии, которая произошла 8 июня на Смоленской площади. Артист находился в состоянии алкогольного опьянения и врезался в машину 57-летнего курьера Сергея Захарова. От полученных травм пострадавший скончался в больнице, а Ефремов получил реальное наказание.



Сразу после вынесения приговора актер отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева. Коллеги актера и его поклонники сходятся во мнении, что Михаил Ефремов мог бы получить меньший срок, если бы не линия защиты, которую выбрал юрист.

А вот правозащитник настаивает, что придерживался правильной тактики. Даже если бы актер на ранних стадиях признал свою вину и раскаялся, то это не повлияло на приговор, пишет сайт OA.