Михаила Ефремова признали виновным в совершении смертельного ДТП

Артисту грозит 11 лет лишения свободы. Корреспондент Teleprogramma.pro передает с места события.

Спустя ровно три месяца с момента пьяной аварии в здании Пресненского суда Москвы Михаилу Ефремову, Заслуженному артисту России, оглашается приговор по уголовному делу. Актер обвиняется по 264-й статье, прокурор потребовал признать звезду виновной и лишить свободы на 11 лет.

Судья Елена Абрамова, которая ведет резонансное дело, выносит приговор. «Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека», — произносит она. Таким образом, артист признан виновным в совершении преступления.

На какой срок будет приговорен артист, станет известно позже. Оглашение приговора занимает несколько часов.

Напомним, Михаил Ефремов 8 июня влетел во встречное авто Сергея Захарова, который погиб в реанимации не приходя в сознание. Экспертиза установила, что знаменитый артист находился пьяным за рулем.