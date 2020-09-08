На оглашение приговора Ефремов прибыл в суд без личных вещей

Общественность, родственники и друзья сторон в деле о пьяной аварии с участием Михаила Ефремова вновь все внимание устремили в сторону Пресненского суда. Сегодня, 8 сентября, здесь будет поставлена точка в деле Заслуженного артиста. Прокурор потребовал наказать звезду по всей строгости – «впаять» ему 11 лет тюрьмы.

А между тем, Ефремова привезли в суд налегке. Знаменитый актер театра и кино прибыл на оглашение приговора без вещей, с одной лишь папкой документов подмышкой. Видимо, он не оставляет надежду на оправдательный вердикт, несмотря на то что вина артиста, по убеждениям прокурора, уже доказана.

Поддержать Ефремова прибыла целая толпа фанатов. С плакатами, лозунгами, иконами – людей было так много, что охране пришлось разгонять их мегафонами.