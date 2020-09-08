С плакатами и иконами: у здания суда, где огласят приговор Ефремову, собралась толпа фанатов

Спустя месяц судебных разбирательств 8 сентября в деле актера Михаила Ефремова будет поставлена точка. Заслуженный артист России обвиняется в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, повлекшем смерть человека. Прокурор на предыдущем слушании потребовал признать звезду виновным по 264 статье УК РФ и посадить его на 11 лет в тюрьму. Сам Ефремов вину признал. Но сделал это слишком поздно.

больше по теме Иван Охлобыстин просит президента помиловать Михаила Ефремова Обращение к Владимиру Владимировичу Путину актер оставил на своей странице в соцсети.

На последнее заседание по делу у здания суда уже собралась целая толпа поклонников творчества Заслуженного артиста. С иконами, плакатами и лозунгами – люди надеются, что их кумира не посадят. Из-за огромного столпотворения в ход пошли мегафоны – чтобы разогнать толпу и позволить участникам процесса беспрепятственно пройти к крыльцу дома правосудия.

Напомним, смертельная авария произошла в начале лета. Джип пьяного Ефремова влетел во встречный фургон курьера Сергея Захарова, который позже погиб.