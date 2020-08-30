Как устроен арестантский быт обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова

В ближайшее время мы узнаем приговор Михаилу Ефремову (на момент подписания номера вердикт оглашен не был).

О происходящем в суде мы получаем информацию во всех подробностях из репортажей в СМИ, поэтому «Телепрограмма» решила узнать, как устроен быт артиста Ефремова, находящегося под домашним арестом.

Ночные прогулки у окна

На момент выхода в свет очередного номера «Телепрограммы» 56-летний артист провел под домашним арестом уже 80 дней. Если один день в СИЗО, куда Ефремов просился сразу после ДТП, приравнивается к полутора дням реального срока, то под домашним арестом считают по-другому: два дня — за один. Таким образом, Михаил Олегович «отсидел» 40 дней. За ДТП, совершенное в пьяном виде и повлекшее смерть человека по неосторожности, ему грозит до 12 лет лишения свободы. По прогнозам адвокатов-экспертов, актер может получить и условный срок, но, скорее всего, ему дадут 6 — 7 лет колонии-поселения. В этом случае артист окажется в более комфортных условиях, чем в обычной колонии. В колонии-поселении осужденные живут в специализированном общежитии, которое находится чаще всего за городом. Днем работают — например, на фабрике по пошиву одежды. Ефремову как человеку образованному пророчат должность библиотекаря. Еду в колонии-поселении можно заказать хоть из ресторана, если есть деньги. При их наличии в комнате, где арестант проживает с парочкой коллег по несчастью, даже разрешают сделать косметический ремонт. Строгого надзора, как в обычных колониях, нет, но режим соблюдается — покидать место отбывания наказания без разрешения нельзя. Алкоголь под запретом, свидания — без ограничений.

Зато в колонии-поселении можно гулять на свежем воздухе сколько угодно, а вот под домашним арестом Ефремов изнывает без прогулок — суд ему их запретил. В разговоре с «Телепрограммой» друг артиста рассказывает: «Возле подъезда Миши дежурит пресса или поклонники — если он будет выходить на балкон или «гулять» у открытого окна днем, то это вызовет ажиотаж, начнется фото- и видеосъемка. Поэтому он, когда стемнеет и никого нет, образно говоря, гуляет в квартире у окна.

Адвокат заслуженного артиста РФ Эльман Пашаев напоминает: «У него браслет, он с ним всегда». Таким образом адвокат подчеркивает, что электронный браслет, надетый на актера, дает возможность контролировать передвижения Ефремова, который, впрочем, никуда не собирается сбегать. По информации юриста, возле дома артиста в машине дежурят «люди в штатском» — все держат под контролем.

На десерт — «Спартак»

Старший сын актера Никита Ефремов навещает отца — вдвоем смотрят футбольные матчи с участием любимого «Спартака», обсуждают новости. Никита рекомендует отцу стоящие сериалы, а тот ему — книги. Михаил Олегович вообще стал очень много читать — за время домашнего ареста жена артиста Софья по его запросу только успевает снабжать его литературой из ближайшего книжного магазина.

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Что касается питания, то друзья семьи говорят, что меню для домработницы составляет Софья с учетом рекомендаций семейного доктора. Поэтому кормят артиста овощными котлетами, запеченным мясом и другими исключительно полезными блюдами. Сама супруга привозит с рынка овощи и фрукты.