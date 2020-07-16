СМИ: инициатором развода с Асмус стал Харламов

В Сети не утихают споры о том, кто же все-таки из пары Гарика Харламова и Кристины Асмус принял решение расстаться. И, наконец, появились серьезные основания полагать, что развод инициировал именно резидент Comedy Club. Сегодня, 16 июля, он подал документы в суд и, по имеющимся в распоряжении Telegram-канала Mash сведениям, числится в качестве истца.

Предположительно, обсуждают, что Харламов не смог простить половинке ее скандальную роль в фильме «Текст». После выхода фильма на Гарика обрушился хейт, который не прекращается до сих пор. Хотя Асмус первоначально намекала, что именно она захотела расстаться с мужем. Впрочем, оба супруга виляли и путали след, время от времени вбрасывая самые разные версии и причины их расставания.

Напомним, Асмус и Харламов поженились 8 лет назад. В браке у них появилась дочка Настя, которой исполнилось 8 лет, и после развода она останется с матерью.