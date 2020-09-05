«Уставшие, но счастливые»: Нетребко в полосатом платье и трендовых мюлях позировала на сцене Большого

Звезда мировой оперы прибыла с мужем Юсифом Эйвазовым в Москву с концертами.

Несколько дней назад всемирно известная оперная дива Анна Нетребко с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым прибыли в Москву. Это первые после отмены карантина из-за пандемии коронавируса гастроли звезд в столице России. На сцену Большого театра им предстоит выйти несколько раз, знаменитости дадут оперу «Дон Карлос» Джузеппе Верди, где Нетребко дебютирует в роли Элизабет.

Накануне звезды поднялись на сцену Большого, чтобы отрепетировать постановку. Вместе с Нетребко и Эйвазовым в ней задействованы бас Ильдар Абдразаков и баритон Эльчин Азизов. После работы над материалом звезды запечатлелись на фоне зрительного зала театра.

«Мы все уставшие, но счастливые, отвели первую и единственную репетицию. Теперь мы готовы к спектаклю», — произнесла Нетребко.

Для репетиции Нетребко выбрала длинное приталенное платье в черно-оранжевую вертикальную полоску. В качестве обуви звезда подобрала трендовые мюли, а на плечи накинула вельветовый жакет.