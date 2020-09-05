«Огромная голова, короткие ноги»: в Сети обсуждают новое фото Успенской в кюлотах и с объемной укладкой

66-летняя звезда шансона Любовь Успенская тщательно следит за своей внешностью, за что регулярно становится объектом обсуждения в Сети. Певица пользуется достижениями современной косметологии и, стоит признать, выглядит все моложе. Однако не всем это нравится, и Успенскую критикуют.

Попадает звезде и за неудачно подобранные ракурсы на фото или несоблюдение пропорций в нарядах. Например, Любовь Залмановна поделилась свежим снимком, где позирует на белоснежной лестнице в total black look. На ней черные кюлоты с завышенной талией, свитер и черно-белые мюли а-ля казаки. Звезда позирует с объемной укладкой – она подготовилась к выступлению на сцене.

«Я безумно рада, что в нашу жизнь, жизнь артистов, возвращаются трудовые творческие будни», — подписала снимок артистка.

Но не всем образ звезды пришелся по душе. Успенской указали на диспропорцию в кадре, которая бросается в глаза: «Женщина, у вас голова больше туловища», «Неудачное фото.рост короткий на фото», «Фото неудачное, «Очень неудачное фото. Огромная голова, короткие ноги, короткий торс», «Вы всегда модная но здесь либо фото неудачное либо казаки эти грубоватые», «Жесть с ногами», «Очень неудачная фотография!», — пишут люди.