Глюкоза назвала вечно молодую Успенскую куклой после слухов об очередной пластической операции

Певица Глюкоза отреагировала на новые снимки своей давней подруги «королевы русского шансона» Любови Успенской после очередной возможной перекройки лица. «Кукла», — кратко подписала она фотографию.

На снимках Любовь Успенская запечатлена со своим давним товарищем, участником седьмого сезона шоу «Голос», уроженцем Тбилиси Леваном Кбилашвили. Как отметила звезда, они собрались вместе с молодым человеком на день рождения общего друга.

Между тем пользователи обратили внимание, что еще совсем недавно Успенская была на снимках с достаточно опухшим лицом. Возможно, это были последствия инъекций. Сейчас же на фотографиях «королева русского шансона» действительно больше похожа на куклу. Она выглядит лет на двадцать моложе своего реального возраста.

Добавим, что Любовь Успенская уже полгода не общается со своей единственной наследницей — дочкой Татьяной Плаксиной. Девушка, которой сейчас 30 лет, живет в США со своим отцом. С мамой она в пух и прах разругалась после того, как обвинила ее в насилии и издевательствах.