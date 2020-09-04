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Беспроигрышная классика: Лазарев появился на премии «ЖАРА Music Awards» в простом пиджаке и без детей

На ковровой дорожке певец позировал в гордом одиночестве.

Беспроигрышная классика: Лазарев появился на премии «ЖАРА Music Awards» в простом пиджаке и без детей
Сергей Лазарев (Фото: Globallookpress.com)

Сергей Лазарев, как и многие другие знаменитости, не смог пропустить одно из самых ожидаемых событий этой осени. Так, экс-возлюбленный 49-летней Леры Кудрявцевой позировал на красной дорожке музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» в гордом одиночестве. При выборе наряда музыкант отдал предпочтение беспроигрышной классике, облачившись в простой черный пиджак, который он накинул поверх темного джемпера.

Присутствующий на светском мероприятии специальный корреспондент сайта Teleprogramma.pro подметила, что за прошедшее лето экс-солист группы Smash!! взялся за себя. Еще весной на самоизоляции Сергей успел набрать лишний вес. На этом по крайней мере настаивает сам поп-исполнитель. Так в беседе с журналистами Лазарев уточнил, что стал питаться правильно. Как выяснилось, он отказался от сахара и запрещает себе употреблять спиртные напитки.

Певец Сергей Лазарев
Сергей Лазарев появился на музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» (Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro)

Напомним, что певец крайне редко показывает наследников широкой публике. Артист считает, что его детям пока не стоит бывать на таких мероприятиях, где слишком многолюдно. При этом Сергей приводил пятилетнего Никиту и маленькую Анечку на детский праздник к Лере Кудрявцевой. Еще в августе дочка телеведущей отметила свой день рождения. Машеньке исполнилось два годика. Лазарев пришел поздравить именинницу вместе со своими отпрысками. К тому же шоумену представился идеальный повод для того, чтобы познакомить сына и дочь с наследницей Леры.

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