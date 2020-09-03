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«Я признаю свою вину»: заседание суда по делу Ефремова началось с неожиданного заявления

Очередное рассмотрение уголовного дела с заслуженным артистом России проходит 3 сентября. Корреспондент Teleprogramma.pro передает с места события.

«Я признаю свою вину»: заседание суда по делу Ефремова началось с неожиданного заявления
Михаил Ефремов. Фото: globallookpress.com

В начале лета звезда театра и кино, 56-летний Михаил Ефремов, стал героем криминальной хроники. Артист, будучи пьян и с запрещенными веществами в крови, сел за руль, в результате чего совершил смертельное ДТП. Погиб водитель машины, в которую влетел джип актера. С августа в Пресненском суде Москвы проходят разбирательства по уголовному делу: Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом виде, повлекшем смерть человека.

В ходе заседаний Ефремов отказался признавать свою вину, а адвокат артиста Эльман Пашаев привел нескольких свидетелей, заявивших, что за рулем джипа Михаила Олеговича не было. Однако все усилия и доводы защиты были разбиты: видео с места ДТП, а также показания очевидцев доказывают обратное. И на очередном заседании 4 сентября состоятся прения сторон, адвокат обвиняемого пообещал, что его подзащитный признает вину.

А с началом суда сам артист выкрикнул:

«Я признаю свою вину!»

Но судья остановил Ефремова и сообщил о порядке заседания: сначала прения сторон, а затем последнее слово обвиняемого.

Портал Teleprogramma.pro ведет прямую трансляцию из зала суда.

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