Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым водителя отказались принимать 200 тысяч рублей

Михаил Ефремов раньше был знаменит своими работами в кино, а теперь в обществе обсуждают страшное ДТП, в которое он попал в начале лета. 56-летний артист выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Удар был такой сильный, что вторая машина перевернулась, а водитель Сергея Захаров погиб. Позже судебная экспертиза показала, что актер был не только в алкогольном опьянении, также в его крови выявили запрещенные вещества.

В июле стартовали заседания суда по делу о смертельном ДТП. Ефремов даже успел побывать в больнице. По некоторым данным, он пережил инсульт. При этом артист не признает свою вину. Он заверил, что ничего не помнит. Близкие погибшего водителя сначала ждали извинений с его стороны, а потом отказались их принимать. Более того, они не стали брать денег. По слухам, друзья артиста предлагали им миллион рублей.

Но на новом заседании суда, куда приехал и корреспондент Teleprogramma.pro., Ефремов нервничал, выслушивая адвоката Александра Добровинского, который представляет родственников Сергея Захарова. Более того, актер заявил, что ему «все равно» на то, что происходит.

«Мне уже все равно, что происходит, я все понял!» — отметил актер.

В зале высказался прокурор. Он заявил, что родственники Захарова не приняли деньги от Ефремова в размере 200 000 рублей. Ефремов, по его словам, предлагал материальную помощь жене, брату и сыну погибшего. Коллега Добровинского Ирина Хайруллина озвучила необычное ходатайство: приобщить к делу скриншоты комментариев с сайта компании, где работал Сергей Захаров, — слова соболезнования от чужих людей. Также она попросила приобщить телеграммы и чеки денежных переводов семье погибшего от Михаила Ефремова. Эти чеки как раз на сумму 200 тысяч рублей, которые родственники погибшего не приняли. Суду предоставлен документальный отказ.

Напомним, что ранее сын Захарова пошел наперекор своим близким. Он потребовал денег от актера. Мужчина озвучил сумму в 6,5 млн рублей. На этот раз его запрос увеличился до 7,3 миллиона рублей в качестве компенсации. Также он требует, чтобы актера посадили в тюрьму на срок не меньше, чем 8 лет.