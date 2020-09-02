Муцениеце о разводе: «Думала, как на меня будут смотреть мужчины и как отреагирует Паша»

Еще в феврале Агата Муцениеце сообщила поклонникам о намерении развестись с мужем. И это при том, что пара воспитывала двоих общих детей: семилетнего сына Тимофея и четырехлетнюю дочку Мию. В своем влоге актриса из фильма «Тобол» откровенно рассказала о разладе с Павлом Прилучным, признавшись, что ей бы не хотелось поднимать эту тему.
Но и молчать артистка не стала. Муцениеце заверила, что рада тому обстоятельству, что они решили разойтись сейчас — пока еще молоды и полны сил. Также Агата призналась, что если бы прожила с Павлом до глубокой старости, ей было бы больнее узнать, что ее обманывали. Кроме того, Прилучный, как выяснилось, донимал жену ревностью. Об этом Муцениеце уже говорила в других интервью.
«Насчет Паши ничего не хочу говорить! Я рада, что это произошло сейчас… Пока нам еще не по 70 лет. И я бы поняла, что меня всю жизнь обманывали. Это было бы больнее. Да и карьеру не смогла бы построить! Но я пока еще не такая старая и надеюсь, что сейчас смогу наслаждаться жизнью.
Оглядываясь назад, хочу сказать, что благодарна Паше за все эти годы. Конечно, я в какой-то степени стала немного неуверенной в себе, какой-то зажатой. Все время думала, как на меня будут смотреть мужчины. И самое главное, как на это отреагирует Паша. И слава Богу, что этого в моей жизни больше нет, потому что выяснилось, что не моя это была проблемочка. Проехали!» — отметила Агата в своем YouTube-проекте «Прилучные будни».