Муцениеце о разводе: «Думала, как на меня будут смотреть мужчины и как отреагирует Паша»

Еще в феврале Агата Муцениеце сообщила поклонникам о намерении развестись с мужем. И это при том, что пара воспитывала двоих общих детей: семилетнего сына Тимофея и четырехлетнюю дочку Мию. В своем влоге актриса из фильма «Тобол» откровенно рассказала о разладе с Павлом Прилучным, признавшись, что ей бы не хотелось поднимать эту тему.

Но и молчать артистка не стала. Муцениеце заверила, что рада тому обстоятельству, что они решили разойтись сейчас — пока еще молоды и полны сил. Также Агата призналась, что если бы прожила с Павлом до глубокой старости, ей было бы больнее узнать, что ее обманывали. Кроме того, Прилучный, как выяснилось, донимал жену ревностью. Об этом Муцениеце уже говорила в других интервью.