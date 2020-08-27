Наедине с собой: Муцениеце в хлопковом сарафане на бретелях прогулялась по пляжу

В одном из интервью Агата Муцениеце призналась, что бывший муж запрещал ей ужинать в ресторанах с другими актерами во время киноэкспедиций. Павел Прилучный считал, что замужней женщине не пристало ходить по таким заведениям, где к ней могут отнестись двусмысленно, а кто-то и вовсе позволит себе флирт. Актер из сериала «Мажор» настаивал на том, чтобы его возлюбленная ела в своем гостиничном номере, приглашая к столу только подружек. Знаменитость дала понять, что за время брака успела привыкнуть к ревности своей второй половинки. По этой причине сообщение о том, что Муцениеце собирается развестись с Павлом, для многих ее поклонников стало полной неожиданностью. Бывший супруги теперь живут отдельно. Прилучный оставил за собой коттедж, а его экс-возлюбленная с детьми — семилетним Тимофеем и четырехлетней Мией — переехала в городскую квартиру.

Расставшись с Павлом, актриса призналась, что она хочет растить детей в спокойной обстановке. К слову, на одном из летних кадров Агата предстала в кипенно-белом хлопковом сарафане на бретелях с открытыми плечами. Муцениеце подчеркнула бронзовый загар, дополнив образ имиджевыми очками. Примечательно, что бывшая жена Прилучного отдала предпочтение наряду свободного кроя, сделав акцент на ключицах и линии декольте.