Экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико скончался после онкологии на 69-м году жизни

Коллектив «Ласковый мая» был очень популярен в 80-е годы. В этот коллектив попали не только Юрий Шатунов и Андрей Разин, но также Александр Прико. Месяц назад стало известно, что у него диагностировали онкологию. Жена артиста признавалась, что его состояние тяжелое и музыканту требуется лечение. Но победить недуг он не успел. 2 сентября Разин с грустью сообщил, что его коллеги не стало на 69-м году жизни.

«Для всех музыкантов группы «Ласковый май» это — большая потеря. Сашу когда-то привез Сергей Кузнецов по моей просьбе вместе с Игорем Игошиным, который трагически погиб. Судьба этих ребят определилась после того, когда они попали в первый состав группы «Ласковый май». Саша был клавишником», — поделился воспоминаниями певец и продюсер.

По его словам, Александр потом создал группу «Мама», но она просуществовала недолго. Музыкант переехал в Москву, а затем в Санкт-Петербург, где создал крепкую семью. Разин отметил, что часто виделся с ним. Более того, он подчеркнул, что Прико поддерживал его в конфликте с Шатуновым.

«Мы с его супругой Леной делали все возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать. Я, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы достойно похоронить Сашу», — добавил артист.

Добавим, что после завершения карьеры на сцене Александр стал работать монтажником. Не так давно он появлялся на передаче Андрея Малахова и рассказывал о своей жизни. Поклонники выражают свои соболезнования семья музыканта. Многие не могут поверить в случившееся. Разин отметил, что позже сообщит о дате и месте прощания с Сашей Прико.