На круги своя: суд разрешил Шатунову исполнять песни «Ласкового мая»

Бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов получил официальное разрешение на исполнение всех песен группы. Соответствующее постановление вынес Арбитражный суд Москвы в пятницу, 3 июля.
Судебные тяжбы за право исполнять песни группы у музыканта заняли не один год. Претензии к нему предъявила организация «Честная музыка». Представители истца настаивали, что никто не имеет право исполнять песни группы, так как все права на композиции принадлежат им. Спорными стали музыка, тексты и фонограммы.
В защиту Шатунова был тот факт, что на всех записях звучал именно его голос. А сам артист никогда не передавал прав на музыку, исполненную им, и не подписывал никаких документов.
В итоге все договоренности, на основании которых права на композиции «Ласкового мая» перешли к «Честной музыке», были расторгнуты. А Юрию Шатунову разрешили исполнять все песни группы.
На этом знаменитость не собирается ставить точку. Он хочет возместить все финансовые потери, которые понес из-за деятельности фирмы.
«Действия «Честной музыки» в отношении отчислений РАО, размещения на радиостанциях и всего остального — они неправомерны. Мы планируем предъявление требования о возмещении причиненного ущерба», — подытожила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская в беседе с 5-tv.ru.