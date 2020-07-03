На круги своя: суд разрешил Шатунову исполнять песни «Ласкового мая»

Адвокат именитого музыканта — Асель Мухтарова-Казарновская — рассказала, что теперь грозит компании, предъявившей претензию к артисту.

Бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов получил официальное разрешение на исполнение всех песен группы. Соответствующее постановление вынес Арбитражный суд Москвы в пятницу, 3 июля.

Судебные тяжбы за право исполнять песни группы у музыканта заняли не один год. Претензии к нему предъявила организация «Честная музыка». Представители истца настаивали, что никто не имеет право исполнять песни группы, так как все права на композиции принадлежат им. Спорными стали музыка, тексты и фонограммы.

В защиту Шатунова был тот факт, что на всех записях звучал именно его голос. А сам артист никогда не передавал прав на музыку, исполненную им, и не подписывал никаких документов.

В итоге все договоренности, на основании которых права на композиции «Ласкового мая» перешли к «Честной музыке», были расторгнуты. А Юрию Шатунову разрешили исполнять все песни группы.

На этом знаменитость не собирается ставить точку. Он хочет возместить все финансовые потери, которые понес из-за деятельности фирмы.