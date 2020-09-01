«Перекрестившись троекратно — шагнул вниз»: Ткачук вспомнил, как упал с моста в Москву-реку

Актер Евгений Ткачук в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как упал с моста в Москву-реку. Актер только каким-то чудом остался в живых.

«У меня была спутница жизни Татьяна на тот момент. Ее я ценил как друга, который подставит плечо, который в любой момент будет со мной. Позже я совершил предательство в отношении этой девушки. На этом все и закончилось между нами. Я остался в этом пространстве один. Начались как раз съемки фильма «Бесы» с моим участием. Евгений Ткачук

Как отметил актер, в один из вечеров он пошел гулять по улице и дошел до моста.

«У меня был какой-то переходный момент в жизни. Я вспомнил о предательстве, которое не мог себе простить. Перекрестившись троекратно — шагнул вниз. Получил своими коленками удар в грудь. Я наглотался воды, но выплыл. Доплыл до берега. Собрались люди, которые хотели мне помочь. В итоге оказался в больнице», — заметил актер.

Евгений Ткачук — известный актер и режиссер. В 2016 году он организовал конно-драматический театр «Велесо» в Ленинградской области.