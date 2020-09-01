«Количество ссор и агрессии зашкаливало»: Ткачук объяснил, почему развелся с первой женой

«Жизнь с Леной напоминала сумрак. Периодически мы выпрыгивали из этой темноты. Она уезжала на гастроли. Я уезжал. Наша семья была неким самоистязанием для нас двоих. Мы познакомились на одном из мероприятий в ГИТИСе.

Потом она забеременела. Я стал папой в 24 года. Родилась дочь Катя. Ее решили перевести в Новокузнецк. Я потерял с ней связь. Именно там из младенца она превращалась в ребенка. У меня были мысли забрать ее, но я понимал, что лучше ей от этого не будет. Ее отцом был, можно сказать, дедушка. Я не смог на тот момент ей ничего дать. Так нас и развела судьба».