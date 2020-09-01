«Количество ссор и агрессии зашкаливало»: Ткачук объяснил, почему развелся с первой женой

36-летний Евгений Ткачук в студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем первом неудачном браке. Его женой была актриса Елена Махова.
«Жизнь с Леной напоминала сумрак. Периодически мы выпрыгивали из этой темноты. Она уезжала на гастроли. Я уезжал. Наша семья была неким самоистязанием для нас двоих. Мы познакомились на одном из мероприятий в ГИТИСе.
Потом она забеременела. Я стал папой в 24 года. Родилась дочь Катя. Ее решили перевести в Новокузнецк. Я потерял с ней связь. Именно там из младенца она превращалась в ребенка. У меня были мысли забрать ее, но я понимал, что лучше ей от этого не будет. Ее отцом был, можно сказать, дедушка. Я не смог на тот момент ей ничего дать. Так нас и развела судьба».
Как отметил Евгений Ткачук, жизнь с первой женой не задалась практически с самого начала. В итоге они расстались.
«Количество ссор и агрессии зашкаливало. Смысла находиться вместе не было. Это нужно было сделать — иначе дошло бы все до поножовщины. Момент актерского первенства убивал нашу семью. Находиться вместе было невозможно», — сказал актер.
Евгений Ткачук — известный актер и режиссер. В 2016 году он организовал конно-драматический театр «Велесо» в Ленинградской области.