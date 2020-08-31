«Вы слышали, как я ору?»: свидетель смертельной аварии с Ефремовым устроил скандал в суде

Мужчина настаивает на том, что за рулем авто в тот роковой день находился вовсе не актер.

По поступившей информации, в Пресненском суде на одном из заседаний по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова выступил новый тайный свидетель. Им оказался некий Теван Бадасян. Адвокат заслуженного артиста России Эльман Пашаев сообщил о том, что этот человек видел, что за рулем авто в тот роковой день находился отнюдь не Михаил Олегович, а совершенно другой человек. И как передает специальный корреспондент «Комсомольской правды», свидетель Пашаева вел себя весьма эпатажно и скандально. Появившись в зале суда, Бадасян уточнил, что ему известны некоторые детали произошедшей 8 июня аварии.

больше по теме «Невиновность» Михаилу Ефремову может обойтись в 10 миллионов рублей Именно такую сумму готов заплатить актер адвокату Эльману Пашаеву.

«В тот вечер я пришел в Плотников переулок», — начал свой рассказ Теван, после чего уточнил, что именно там в пятнадцати шагах от себя он заметил мужчину, который сел на заднее сиденье авто с «блатными номерами».

При этом, как говорит свидетель Пашаева, иномарка была тонированная. И разглядеть, кто еще находился на заднем сидении, он не смог.

Бадасян уточнил, что он запомнил номер машины — 808, в этой информации, как говорит свидетель, он уверен на сто процентов. Вот только обратиться к следствию с этими сведениями раньше, до заседания, состоявшегося 31 августа, мужчина не спешил.

Все вышесказанное было произнесено Теваном на повышенных тонах. В ответ на экспрессивное повествование свидетеля, адвокат Анна Бутырина, попросила его понизить голос. Но мужчина отреагировал на замечание юриста в привычной для него манере, устроив скандал в зале суда.

«Вы слышали, как я ору? Если я буду орать, вы отсюда вылетите!» — приводит kp.ru слова тайного свидетеля Эльмана Пашаева.

Немного успокоившись, мужчина заявил, что в машину (Предположительно Ефремова. — Прим. ред.) садился вовсе не актер, а другой человек. К тому же относительно молодой — ему было на вид не больше 40 лет. Бадасян подметил, что пришел в суд исключительно за правдой. И намерен ее отстоять.

К слову, муж Софьи Кругликовой впервые взял слово в суде. Так, Михаил Олегович во всеуслышание заявил, что видео с места аварии, на кадрах которого он говорит о своей вине, было смонтировано. По словам актера, тогда он говорил совершенно другое, что он «не виноват». Но частицу не просто вырезали.