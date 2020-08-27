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«Старость – это не страшно»: Канделаки показала, как будет выглядеть в 90 лет

Телеведущая надеется, что в этом возрасте у нее будет много правнуков.

«Старость – это не страшно»: Канделаки показала, как будет выглядеть в 90 лет
Тина Канделаки. Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Тина Канделаки рассказала, как представляет свою старость. В 90 лет телеведущая также планирует публиковать в Instagram видеоролики со своих тренировок, и очень надеется, что ее будет окружать толпа правнуков. Рассуждения о будущем Тина подкрепила соответствующими фотографиями.

«Естественно, я буду клеить патчи на всех, кого встречаю на своем пути, и думаю, что не утрачу способность любить. По-настоящему и изо всех сил. Старость — это не страшно», — написала Канделаки.

В ноябре 2020 года телеведущей исполнится 45 лет.

Недавно Канделаки рассказала о своем новом члене семьи. Им стал еще один пес – на этот раз бельгийская овчарка по кличке Винсент. Породу выбирал ее сын Леонтий. Теперь в доме телеведущей живут три собаки.

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