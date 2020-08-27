«Крайняя степень идиотизма!»: Цыганов высказался о версии, что Цой работал на американские спецслужбы

В День российского кино создатели и актеры фильма «Цой» приоткрыли завесу тайн о киноленте. Режиссер Алексей Учитель, исполнители главных ролей Паулина Андреева, Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Игорь Верник порассуждали о том, что значит для них Цой и его музыка, как создавался фильм, и почему дату премьеры все-таки перенесли.

В картине «Цой» Цыганов исполнил роль водителя Павла Шелеста, в автобус которого влетел «Москвич» музыканта. Он не знал про рок ничего, не слушал Цоя и его песен. И та страшная минута полностью перевернула жизнь простого шофера.

Евгений Цыганов, в отличие от своего героя, о роке знает все. Артист в 14 лет стал участником рок-группы «Гренки» и давал концерты в ночных клубах. Творческий союз просуществовал четыре года! Позже его поглотила другая страсть – театр. Но о Цое он говорит с придыханием:

«Я не встречал людей, которые бы не любили бы песни Виктора Цоя, — признался Цыганов. И вспомнил: «Слышал каких-то идиотов, которые говорили о том, что песню «Перемен» заказали американские спецслужбы. Но это какая-то крайняя степень идиотизма!».

Актер добавил, что за группу «Кино» он чувствует национальную гордость. К слову, появится ли главный персонаж, именем которого назван фильм, создатели пока оставили в секрете.