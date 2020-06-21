Алексей Учитель завершил съемки фильма «Цой»

Режиссер объявил об этом 21 июня, в день рождения Виктора Цоя.

Алексей Учитель объявил о завершении работы над фильмом «Цой», сообщает ТАСС. Напомним, ранее режиссер уже снял две картины в которых был задействован солист группы «Кино», это были документальные проекты «Рок» и «Последний герой». Символично, что Учитель решил сделать это объявление именно 21 июня, ведь в этот день родился Виктор Цой.

По словам режиссера, работы над картиной практически окончены, музыка была окончательно дописана. Проект под названием «Цой» будет представлен на кинорынке March du Film (Канн), который состоится с 22 по 26 июня, в онлайн-формате, из-за коронавируса. По поводу даты старта широкого проката пока ничего неизвестно но ранее уже появлялась информация об осени 2020 года.

Главным героем фильма станет водитель того самого злополучного «Икаруса», который стал причиной смерти Виктора Цоя.