«Первый случай в истории шоу»: Ильич из Little Big отхлестал Ивлееву розгами и выиграл деньги

Один из самых популярных блогеров Рунета, 29-летняя Анастасия Ивлеева, не позволила скучать своей многомиллионной Интернет-аудитории в период самоизоляции и придумала развлекательные «прямые эфиры», в которые приглашала многих знаменитостей. Кроме того, в этот период у нее появилась идея нового шоу, которое девушка представила совсем недавно на своем YouTube-канале. В гостях у нее уже побывали Николай Басков и Даня Милохин.

В новом выпуске шоу героем стал Илья Прусикин, лидер группы Little Big. По правилам программы, он вместе с ведущей должен был выбирать испытания и выполнять их. За невыполненное задание Ивлеева и Прусикин лишались денег.

Выпить два литра воды залпом, перепрыгнуть через себя, не моргнуть, когда в лицо летит предмет – эти и многие другие челленджи на программу прислали зрители, и если герой не справляется с заданием, то деньги отправляются автору. И тот, у кого в финале остается больше кэша, побеждает и отхлестывает другого розгами.

В результате Ильич справился с испытаниями лучше Ивлеевой. Блондинка была шокирована.

«Первый случай в истории шоу, помимо того, что меня оставили без денег, так мне еще выполнять главное наказание!» — запричитала Ивлеева.

Настюшку-опасность закатали в рулон обоев, как в фильме «Операция «Ы», и Ильич отхлестал ведущую.

«Я в шоке. Я осталась без денег, меня побили», — подвела итоги выпуска жена Элджея.

Ильич оказался первым гостем, который остался в плюсе – он унес с программы 150 тысяч рублей.