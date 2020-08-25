Настя Ивлеева позволила изменить себе внешность, как в игре The Sims 3

Популярный блогер Настя Ивлеева опубликовала в Instagram очередное забавное видео для развлечения своих поклонников. В ролике 29-летняя девушка предстает в роли создаваемого персонажа компьютерной игры The Sims 3. Мнимый «игрок» задает звезде цвет глаз и губ, выбирает наряды, аксессуары, выражение лица и даже размер груди. Правда, функция «показать без одежды» при этом заблокирована самой Анастасией.

Отлично отыграв «сима», Ивлеева призналась, что сама никогда не увлекалась этой игрой. Напомним, что речь идет о симуляторе реальной жизни, в котором геймер создает обычных людей, выбирает им внешность, одежду и увлечения, а потом заставляет зарабатывать, чтобы улучшить дом, в котором они живут.

В комментариях многие пользователи отметили, что ролик побудил в них желание снова скачать эту игру. Поклонники Ивлеевой похвалили ее за сложные и продуманные видео. Это, кстати, создал стилист и клипмейкер Виталий Аванесов.