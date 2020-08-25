В прессе обсуждают возможную третью беременность Татьяны Навки

Одной из самых волнующих тем последних дней стала возможная беременность Татьяны Навки. В прессе активно муссируются слухи о том, что олимпийская чемпионка в танцах на льду якобы находится в интересном положении. Так, журналисты подметили, что жена Дмитрия Пескова перестала появляться на светских мероприятиях. Как пишет «Сплетник», фигуристка предположительно находится на восьмом месяце беременности. Но верится в это с трудом. Еще пару месяцев назад — в июне экс-партнерша Романа Костомарова демонстрировала роскошную стройную фигуру, представ вместе с мужем и пятилетней дочкой Надей на Параде Победы. Олимпийская чемпионка в танцах на льду отдала предпочтение облегающему хлопковому платью, показав точеную талию. Рассматривая эти снимки, поклонникам спортсменки едва ли пришла бы в голову мысль о том, что Татьяна скрывает округлившийся животик. На Красной площади фигуристка выглядела блистательно в простом, но при этом невероятно элегантном платье.

«Как сообщают источники, Татьяна планирует рожать в клиническом госпитале «Лапино»», — цитирует инсайдеров издание светской хроники.

Однако стоит отметить, что пока фигуристка никак не отреагировала на слухи о своем интересном положении. Будучи медийной личностью, Татьяна Навка привыкла к повышенному вниманию к ее персоне.

Напомним, что у олимпийской чемпионки в танцах на льду есть уже взрослая 20-летняя дочка Саша. наследницу Татьяна Навка родила от первого мужа Александра Жулина. В браке с Дмитрием Песковым на свет появилась младшая дочка фигуристки — Надежда, ей пять лет.