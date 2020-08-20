Навка в шифоновом платье с горохом и рюшами встретилась с Нетребко и Эйвазовым

В свои 45 лет Татьяна Навка не только сумела построить спортивную карьеру — она в паре с Романом Костомаровым завоевала золотую медаль в танцах на льду на Олимпийских играх в Турине — но и обзавелась семьей. У фигуристки есть двадцатилетняя дочка Саша от первого мужа, тренера Александра Жулина.

В браке с Дмитрием Песковым на свет появилась младшая наследница — Надя, ей всего пять лет. Несмотря на состоявшуюся карьеру, спортсменка продолжает активно выступать, правда, теперь в ледовых постановках. Партнером Татьяны в мюзиклах стал муж актрисы Анастасии Заворотнюк — Петр Чернышев. На льду в постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств», помимо 18-летней Алины Загитовой, дебютировала и младшая дочка фигуристки — Надя Пескова.

Стоит отметить, что Навка, как впрочем и многие другие знаменитости, тщательно следит за модными тенденциями. Как говорит историк моды Александр Васильев, жена Дмитрия Пескова вполне могла бы позволить себе наряды длины мини, платья облегающего силуэта. Однако Татьяна одевается в соответствии со своим возрастом и статусом, выбирая наряды, которые выгодно подчеркивают ее фигуру, но при этом не выглядят вульгарными.

Так, на одном из мероприятий 45-летняя Татьяна Навка появилась в белом шифоновом платье в мелкий горошек, с рюшами и наглухо закрытом декольте. В кадре спортсменка позировала вместе с оперной дивой Анной Нетребко и ее мужем — азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым. В беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro стилист Руслан Громов уточнил, что фигуристка выбрала модный аутфит. Кроме того, эксперт рассказал, как с помощью правильных аксессуаров этот летний наряд можно интегрировать в осенний гардероб.

«Платья подобного стиля этим летом особенно актуальны: горох и рюши плотно вошли в обиход модниц в 2020 году. Судя по всему, Татьяну Навку этот модный тренд также не обошел стороной. Данное платье можно из летного гардероба интегрировать в осенний, добавив теплый свитер и грубую обувь, вроде «казаков» или ковбойских сапог. Также неплохо будут смотреться лодочки на каблуке или шпильке. Это платье можно положить в основу множества образов, дополняя его разными вещами и аксессуарами. И каждый раз наряд будет по разному играть», — отметил Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он шесть лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистике. На сегодняшний день российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.