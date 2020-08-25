«Пригласили в святая святых»: Волочкова в гипюровом платье побывала в гримерной группы Artik&Asti

Балерина призналась, что пообщалась с солистами этого популярного музыкального коллектива после их концерта.

В свое микроблоге Анастасия Волочкова поделилась свежими кадрами, на которых она предстала с солистами группы Artik&Asti. По словам балерины, она была счастлива повидаться с соотечественниками и услышать родную речь, находясь за границей.

Артистка никак не ожидала, что на отдыхе ей удастся побывать на концерте популярного музыкального коллектива. Ко всему прочему, выяснилось, что с Анной Дзюба и Артемом Умрихиным (настоящие имена музыкантов, — Прим. ред.) балерина поселилась в одной гостинице.

После концерта группы Artik&Asti Волочковой довелось побывать в их гримерной. В гости к ребятам артистка пришла не с пустыми руками. Анне экс-возлюбленная Сулеймана Керимова подарила сувенир — в виде крохотных пуантов. На встречу с музыкантами балерина отправилась в приталенном гипюровом платье. А солистка группы Artik&Asti позировала в кроп-топе и плиссированной юбке песочного оттенка.

По словам Анастасии, самые трогательные встречи с артистами обычно случаются именно в гримерках, где царит своя атмосфера, чувствуется волнение, всюду творческий беспорядок, косметика и сценические костюмы. Ни каждый позволит другому прикоснуться к этому миру.

«Это большое доверие! Пригласили в святая святых для артиста», — отметила балерина.

Волочковой удалось пообщаться не только с Анной и Артемом, но и с их семьями. Анастасия уточнила, что ей было приятно получить приглашение от группы Artik&Asti. Узнав ребят поближе, балерина пришла к мнению, что они очень позитивные и отзывчивые ребята. По словам артистки, она с большим уважением относится к их творчеству.