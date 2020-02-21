Дочь Волочковой пробует зарабатывать деньги после переезда к отцу

14-летняя Ариадна продала свою первую картину-абстракцию и часть денег отдала на благотворительность.

Примечательно, что Анастасия Волочкова не стала препятствовать желанию дочери-подростка пожить вместе с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, и его новой семьей. Сама балерина регулярно видится с наследницей, оставаясь в курсе всего, что происходит в жизни ее единственной дочери.

Как пишет «Комсомольская правда», после переезда к отцу 14-летняя Ариадна решила попробовать самостоятельно зарабатывать деньги, заручившись поддержкой близких. Так, девочка продала свою первую картину-абстракцию, подписав работу A.Volo.

Наследница Анастасии Волочковой пояснила, что писала картину не одна. В этот творческий процесс, как утверждает Ариадна, они вложили все чувства и эмоции.

Кроме того, дочка Игоря Вдовина не стала скрывать, что часть от вырученной суммы, порядка пятидесяти процентов, она направила на благотворительность — в приют для животных. Предвосхищая критику подписчиков относительно своего творчества, девушка решила заранее ответить на возможные нелицеприятные отзывы ценителей искусства.

«Это серьезная вещь, а не деградация. В ней много смысла, который виден не всем», — подметила Ариадна, уточнив, что в ее мастерской есть еще несколько картин и она готова показать их всем желающим.

По словам Волочковой, она гордится достижениями своей единственной дочери. Балерина заверила, что ее отношения с Аришей, так девочку называют домашние, с самого раннего возраста базировались исключительно на доверии. Себя Анастасия считает счастливой мамой.

«Как же быстро растут дети! Ариша стала такой взрослой!» — добавила балерина.

К слову, наследница Волочковой с легкостью нашла общий язык с нынешней избранницей отца — Еленой. Арианда то и дело появляется на публике в компании возлюбленной Игоря Вдовина.