«Люблю тебя еще сильнее, чем вчера»: Бородина обратилась к мужу в день его рождения

25 августа свое 40-летие отмечает муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров. Теледива первой поспешила поздравить любимого с днем рождения. Она записала видео с забавной маской и призналась ему в любви, а также написала несколько теплых и искренних слов в его адрес.

«Ты мой самый лучший друг, как это было много лет назад, так и осталось, — подчеркнула звезда и добавила: «С каждым годом нашей совместной жизни, я люблю тебя еще сильнее, чем вчера».

Звезда опубликовала видеоподборку с фотографиями самых знаковых и счастливых моментов из жизни с Курбаном. Напомним, пара поженилась пять лет назад – совсем недавно они отмечали первую круглую дату. За это время у них появилась дочка Теона, которой сейчас четыре годика. Кроме того, у каждого из супругов есть дети от предыдущих отношений – у Бородиной 11-летняя дочка Маруся, у Омарова – 12-летний сын Омар.

Кстати, Бородину и Омарова не раз пытались «развести», приписывая Курбану многочисленные измены. На что Ксения реагировала достаточно жестко, обвиняя сплетников во лжи и доказывая, что они с мужем – идеальная пара.