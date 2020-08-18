«В женщине должна быть загадка»: Бородина вышла на прогулку в костюме пижамного стиля

Бельевой стиль в одежде по заверениям фэшн-экспертов по-прежнему остается актуален. Платья-сорочки, костюмы-пижамы, струящиеся топы и юбки поселились в гардеробах самых заядлых модниц шоу-бизнеса. Одной из самых ярых поклонниц этого стиля является молодая жена Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова.

Вслед за Брухуновой дань моде отдала и Ксения Бородина. Телеведущая на отдыхе в Ялте выгуляла стильный оверсайз-костюм в пижамном стиле. Девушка посмеялась, что муж обвинил ее в пренебрежении приличиями: якобы, зачем-то звезда пошла на улицу в спальном комплекте. Теледива посмеялась над мужским взглядом на моду, а также поразмышляла о том, как следует одеваться современной девушке:

«В женщине должна быть загадка — это, пожалуй, главный принцип, по которому стоит составлять образы, чтобы нравиться мужчинам», — заключила Бородина. И добавила: «Главное, чтобы не вульгарно и поменьше ослеплять стразиками».

Ведущая «Дома-2» предостерегла подписчиц от глубоких декольте и откровенных мини. Те, в свою очередь, указали, что муж Бородиной на самом деле прав: «Вот есть костюмы в подобном стиле, так все равно намек на костюм, а у вас, Ксения, простите, реально пижама!», «Для меня тоже как будто в пижаме».

За экспертным мнением мы обратились к имиджмейкеру Анастасии Пахолковой. Стилист прокомментировала аутфит Бородиной, назвав его правильно скомпонованным.

«Бельевой стиль давно укрепил свои позиции в модной индустрии, завоевав сердца любителей постиляжничать, и уступать не собирается. Ксения предстала перед подписчиками в пижамном костюме в мелкую бежевую полоску, дополнив образ сетом из тонких цепочек, трендовыми очками и обувью от Dior. Именно детали превратили ее аутфит из «спального» в наряд на выход. Оверсайз-силуэт лишь подчеркнул хрупкость телезвезды и добавил расслабленности образу» — заметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.