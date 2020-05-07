«Это залог всего»: Джанабаева мечтает стать хорошей свекровью для возлюбленной старшего сына

Альбина Джанабаева, как известно, счастлива в браке с Валерием Меладзе. В 2004 году родился сын Константин, а с первой женой певец развелся лишь спустя 10 лет. Тогда он сразу взял в жены свою возлюбленную. Теперь у них также подрастает пятилетний сын Лука.

Обычно Джанабаева предпочитает не говорить о личной жизни. Но недавно она спела дуэтом с мужем дома, чтобы порадовать поклонников. А накануне певица пообщалась в прямом эфире с порталом Woman.ru. Одной из тем общения стал ее повзрослевший сын, который уже стал завидным женихом. Пока 41-летняя артистка не думает об этом, но уверена, что ее наследник выберет хорошую невесту.

«Мне бы хотелось быть понимающей свекровью, быть в контакте с новым членом нашей семьи. Для меня в первую очередь важно, чтобы выбор сына был осознанным, была любовь… Какой я буду свекровью? Хорошей! Это залог всего. И хорошей жизни молодых, и наших с сыном отношений», — поделилась Альбина.

А вот младший сын звезды еще маленький, но, скорее всего, и для его возлюбленной певица захочет быть примерной свекровью. А пока она коротает время с детьми и мужем в загородных апартаментах. Джанабаева уверена, что самоизоляция только укрепит их отношения с Меладзе.

«У нас есть желание быть вместе, сохранять нашу семью. Даже если мы увидели друг друга иными глазами. У нас нет скрытых проблем, которые могли бы взорваться», — пояснила она.

Также артистка напомнила, что после рождения Луки тоже долго сидела дома, поэтому для нее быть домохозяйкой не в новинку. По словам Альбины, дети всегда для нее были и будут на первом месте.