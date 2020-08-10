Ольга Рапунцель в мини-платье с пышными рукавами предстала на крещении младшей дочери

Ольга Рапунцель — одна из самых известных участниц «Дома-2». Она стала той, кто построил семью. Девушка счастлива в браке с Дмитрием Дмитриенко. На глазах зрителей развивались отношения влюбленных. У них подрастает дочка Василиса. А в конце 2019 года стало известно, что в семье снова грядет пополнение. На этот раз роды едва не произошли на Сейшелах, откуда пара не могла улететь из-за пандемии коронавируса. Но в итоге супруги все-же успели вернуться в Москву 10 июня на свет появилась их вторая дочка.

Имя крохи пара хранит в тайне. Однако спустя несколько дней Ольга была выписана из больницы. Супруг устроил ей праздник, а также украсил дом воздушными шариками. Первое время поклонники замечали, что девушка поправилась, но вскоре она постройнела. На днях супруги покрестили свою младшую наследницу. Дмитриенко поделился кадрами с таинства. Он по такому случаю надел белые брюки и желтую рубашку, а Рапунцель предстала в пышном мини-платье с ассиметричной юбкой. Наряд с пышными рукавами мятного цвета она дополнила платком с кружевом.

Маленькую дочку родители облачили в шапочку и платье из органзы.

«Это чудесное событие 09.08.2020 свершилось! Теперь у доченьки есть свой Ангел Хранитель, который будет идти с ней по жизни. Моя любимая доченька, обещаю всегда быть рядом с тобой! Быть твоей поддержкой и опорой. Буть самой счастливой на планете и радуй нас родителей», — написал Дмитрий.

Поклонники восхитились трогательными фото. Правда многие посчитали наряд Ольги неподобающим для посещения храма. «Ну платье то не подходит для такого торжества…», «Вы очень красивые, счастья вашей семье. Но…на Василиску платочек одеть надо было», «Какая пухленькая», «Не выставили из церкви в таком платье?», «Хорошо, что Дима стал настоящим папой, молодец!» — прокомментировали пост подписчики.