С акцентом на ноги: Стеша Маликова в джинсовых бермудах и кожаной косухе прогулялась по Питеру

20-летняя дочка Дмитрия Маликова и Елены Изаксон Стефания перед началом нового учебного года поспешила за впечатлениями. Девушка отправилась в Санкт-Петербург, по улицам которого много гуляет, а также посещает музеи и знаковые места. С погодой Стеше повезло – эти дни выдались солнечными и благоприятными для прогулок.

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Для выхода в свет Стеша, которая уже давно прослыла среди поклонников модницей, предпочитает шорты. Накануне она выгуливала кожаные мини, а на этот раз выбрала джинсовые бермуды с необработанным краем – актуальный тренд сезона. Их девушка дополнила кожаной косухой и белыми кедами. Так, моднице удалось подчеркнуть красивый загар стройных ног.

«Подскажите, пожалуйста, где вы покупали такие джинсовые шортики ?», «Какая красивая девушка», «Солнечная», «Красавица», «Какая красивая», — усыпали девушку комплиментами фолловеры.

Ранее мы писали о том, что Стеша Маликова с подругами в период пандемии открыла собственный бренд одежды для девушек. Оказалось, что эта амбиция у наследницы композитора была давно, и лишь сейчас ее удалось реализовать.