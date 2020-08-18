Стеша Маликова вслед за Топурией предстала в кожаных мини-шортах с высокой талией

Дмитрий Маликов не скрывает, что гордится своей дочкой Стефанией. Несколько лет назад она окончила школу и поступила в МГИМО. Несмотря на карантин, девушка успешно сдала сессию и перешла на четвертый курс. Более того, она успела создать коллекцию летних нарядов. Теперь наследница певца, по сути, в статусе молодой бизнесвумен. После самоизоляции артист свозил семью на море, а в августа девушка вернулась к работе.

В последнее время Стеша проводила время в Москве. Она носит наряды своего бренда. В основном юная особа предпочитает мини-платья в цветочек, которые визуально удлиняют ноги. А акцент на талии она делает с помощью пояса-кушака. Но накануне дочка Маликова приехала в Санкт-Петербург. Там она увиделась с подругами, поужинала на крыше и успела погулять по культурной столице. На новых фото девушка позировала в черной футболке и кожаных мини-шортах с высокой талией. Наряд позволил девушке похвастаться загорелыми ногами. Ботильоны и леопардовый платок дополнили образ.

«Привет, солнечный Питер », — написала наследница артиста.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие не привыкли видеть ее в таких дерзких образах. «Красавица», «Ноги такие красивые», «Какие стильные шорты», «Наконец-то не платье в цветочек», «Такой образ лучше, вы прям модная», «Без рюшек, ура», «Красавица такая», — прокомментировали пост подписчики. К слову, экокожа в моде не первый сезон. Ранее в кожаных шортах отметились Настя Каменских, Ольга Бузова, Кети Топурия.