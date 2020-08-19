«Русская красавица»: Брухунова в газовом платке и синем платье с рукавами-фонариками позировала в Ясной Поляне

31-летняя Татьяна Брухунова сейчас находится в отпуске. Жена Евгения Петросяна накануне отдыха жаловалась, что не хочет оставлять работу, потому что успела наотдыхаться в самоизоляции. Но горевать долго не стала, а решила отвлечься. Например, девушка уже побывала в Подмосковной усадьбе Антона Чехова, а на этот раз отправилась в имение Льва Толстого.

В музей-усадьбу писателя в Ясной Поляне модница «выгуляла» красивое синее платье миди в мелкий белый горох, а голову повязала газовым платочком. Поклонники поспешили оценить образ любимицы.

«Какая прелесть….просто Чудо…Настоящая Русская Красавица…», «Вы очень стильная», «Какое изящество. Какая нежность», «Платок супер, очень нежный мятный оттенок», — написали в комментариях.

«Погода прекрасная. Я не была здесь года три!» — рассказала Брухунова.

Она прогулялась по территории усадьбы, прошлась по роще вокруг дома, посетила могилу писателя, спустилась к прудам, а также посидела на березовой скамейке Толстого на краю леса. Девушка снимала stories для подписчиков, где рассказывала о своем передвижении и проводила виртуальную экскурсию.