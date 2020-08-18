«Интересный ход»: Брухунова заинтриговала стилиста, выбрав яркий пижамный костюм и джинсовую сумочку

Имиджмейкер Анастасия Пахолкова считает, что вместо кед к наряду идеально бы подошли лоферы или мюли.

Пятая жена Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова среди полусотни тысяч подписчиков в своем Instagram прослыла настоящей модницей и смелым фэшн-экспериментатором. Девушка давно приучила фолловеров к тому, что она ни за кем не повторяет, следуя своим путем в выборе нарядов. К слову, все аутфиты Брухунова подбирает сама, без помощи стилистов.

На этот раз девушка выбрала так полюбившийся ей пижамный стиль. Модница облачилась в костюм сочных оттенков, дополнив наряд джинсовой стеганой сумкой и белыми кедами. Эксперт портала Teleprogramma.pro отметила, что с обувью есть недочет.

«Татьяна Брухунова уже проявила себя как личность экстраординарная, и данный комплект в очередной раз это подтверждает. На Татьяне мы видим костюм пижамного кроя с цветочным принтом. Яркие, сочные оттенки в сочетании с небесно-голубого цвета сумочкой из Zara — интересный ход. Потому как большинство девушек не решаются на подобные комбинации, надевая подобные колористические тандемы. Упрощает образ выбранная женой Петросяна обувь — белые кеды. Аутфит выглядел бы абсолютно беспроигрышно, надень она лоферы без задника или мюли» — посоветовала имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.