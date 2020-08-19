Ефремова эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва: видео

19 августа в Пресненском суде продолжилось рассмотрение дела о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова. Заслуженный артист России обвиняется в нарушении ПДД в нетрезвом состоянии, в результате которого погиб человек – 57-летний водитель Сергей Захаров.

В самый разгар процесса появилось сообщение о том, что здание суда заминировано. Из-за угрозы взрыва всех людей начали эвакуировать. Одним из первых строение покинул Ефремов – его вывели на крыльцо и проводили к автомобилю.

К слову, вокруг здания суда по-прежнему многолюдно. И сейчас оперативники расчищают территорию, чтобы обеспечить безопасность всех присутствующих, передает специальный корреспондент портала Teleprogramma.pro из Пресненского суда.