Чудеса исцеления: Михаил Ефремов прибыл в суд без коляски

Хотя несколько дней назад у него, якобы, произошел инсульт с парализацией правых конечностей.

Собравшиеся у здания Пресненского суда на Зоологической поклонники Михаила Ефремова смогли выдохнуть – долгожданное появление кумира стало для них поводом порадоваться за него. Актер проследовал в зал заседаний на своих двоих – ничья помощь или коляска звезде не потребовались. Об этом передал корреспондент Teleprogramma.pro, находясь на месте событий.

Хотя еще несколько дней назад адвокат артиста Эльман Пашаев, защищая право подопечного на прогулки, твердил, что те ему жизненно необходимы из-за болезни. Обструктивная болезнь легких, а также перенесенный, якобы, инсульт на предыдущем заседании, — при таких болезнях свежий воздух просто жизненно необходим. Причем, говоря об ударе, Пашаев поведал о том, что у звезды будто и вовсе отказывали правые конечности.

Разумеется, после таких откровений многие ожидали появления звезды в инвалидном кресле, как, к примеру, на днях в Боткинской больнице. Но случилось чудо – Заслуженный артист, обвиняемый в смертельном ДТП в нетрезвом состоянии, бодро вошел в помещение.

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Напомним, защита Ефремова настаивает на невиновности актера. Аргумент, которым оперирует адвокат, — звезда не был за рулем. Однако, многие свидетели опровергли эту версию и доказали, что управлял транспортом в тот злополучный вечер 8 июня именно Ефремов.