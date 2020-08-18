«Без участия Агаты»: создатели сериала «В клетке» с Прилучным подтвердили исключение Муцениеце из проекта

Не так давно сам актер, между тем, обещал присутствие экс-жены в кадре.

Продюсер сериала «В клетке» Теймур Джафаров прокомментировал слухи об отказе от сотрудничества с Агатой Муцениеце в сиквеле. Представитель проекта заявил, что экс-жена Прилучного не появится в продолжении, которое сейчас снимает команда.

«Съемки второго сезона нашего проекта «В клетке» пройдут без участия Агаты Муцениеце. Это стало результатом зашедших в тупик переговоров с менеджментом актрисы», — поведал Джафаров порталу PeopleTalk.

Изначально агент Муцениеце Мариам Андреевская заявила, что переговоры о съемках Агаты с ней ведет неизвестное лицо, ее подопечная до сих пор не видела сценарий, и достучаться до Теймура Джафарова не получается.

Он, в свою очередь, отметил, что сценарий предоставляется участнику проекта только после подписания соглашения о неразглашении. Таковое от Муцениеце получено не было. И в результате было принято решение не заменять персонаж, который играла Агата, а полностью исключить его.

Сам Прилучный никак не комментирует исключение экс-жены из актерского состава. Хотя ранее в общении с поклонниками заверил их в том, что Муцениеце продолжит сниматься в сериале.