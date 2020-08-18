«Неземная красота»: Водянова в костюме цвета океанской волны украсила шею золотым кулоном в виде паука

Звезда смогла подобрать наряд так, чтобы глаза ее засияли еще сильнее.

38-летняя топ-модель Наталья Водянова обладает чарующей и тихой красотой. Она редко использует макияж, а если делает его, то очень умеренно. А наряды предпочитает неброские, но изысканные.

При этом никогда нельзя сказать, что девушка выглядит серой мышью, звезда умеет подбирать образы так, чтобы ее природная красота была видна с максимальной силой. Ее последнее селфи в личном блоге – живое тому подтверждение.

Известность запечатлелась в лаконичном костюме необычного цвета океанской волны. На фоне наряда и синего неба за спиной ее голубые глаза стали невероятно глубокими и выразительными, вызвав шквал восхищенных отзывов в Сети. Также не остался незамеченным и оригинальный кулон, которым Наталья украсила свою шею.