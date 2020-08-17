А в качестве оператора муж?: Софья Эрнст в купальнике на яхте похвасталась фигурой после родов

Актриса проводит свои каникулы на море. Но точное место своего отдыха не раскрывает.

Не так давно 32-летняя Софья Эрнст стала мамой в третий раз. У актрисы есть старшие дочери от продюсера и сценариста Константина Эрнста — Эрика и Кира. Разница в возрасте между девочками не значительная — они погодки. Первенец возлюбленной генерального продюсера Первого канала появился на свет в 2016 году, а спустя год Софья родила еще одного малыша. В одном из интервью Эрнст призналась, что с третьей беременностью она решила в полной мере насладиться декретным отпусков. Ведь до этого знаменитость активно снималась и не могла себе позволить отказаться от интересных проектов.

В stories Instagram жена продюсера поделилась свежими отчетными кадрами. Девушка проводит отпуск на море. Вот только точное место своего отдыха она не раскрывает. На яхте Софья позировала в купальнике, продемонстрировав фигуру после родов.

«По дороге «в форму», — отметила Эрнст, дав поняв, что она стремительно сбрасывает вес после беременности и пока все идет по плану.

Девушка продолжает худеть и хорошеть день ото дня. У Софьи еще остался небольшой животик, но со временем актриса сможет избавиться от лишнего веса.

На одном из кадров поклонники Софьи рассмотрели в отражении ее линз фигуру Константина Эрнста. Кажется именно он выступил в качестве оператора свежих отпускных кадров своей второй половинки. Девушка позволила себе полакомиться мороженным, нарушив строгую диету.