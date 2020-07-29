«Дождалась своего звездного часа»: жена Константина Эрнста показала фото с коляской

Когда именно 59-летний Константин Эрнст и его 32-летняя жена Софья стали родителями, до сих пор неизвестно – пара никак не афиширует свою личную жизнь. О том, что звезда сериала «Содержанки» подарила мужу третьего совместного ребенка, СМИ писали еще в мае.

То, что радостное событие в семье медиаменеджера и актрисы случилось, свидетельствует опубликованная в аккаунте в Instagram Софьей фотография. На ней она запечатлела коляску с ребенком.

«Наконец эта малышка-вездеход дождалась своего звездного часа», — гласит подпись.

Актриса сняла фото на берегу Финского залива – туда она вместе с мужем и младенцем отправилась на военно-морской парад, прошедший в последние выходные июля.

По цвету коляски нельзя сделать вывод о том, кто именно все-таки появился у звездной пары – мальчик или девочка. Нейтральный серый цвет вещичек новорожденному родители приобретают обычно, когда сами не знают пол будущего ребенка. Но в случае с семьей Эрнст речь все-таки идет о желании скрыть от посторонних подробности личной жизни.

По предположениям, высказанным в прессе, у генерального директора Перового канала появился все-таки сын. К слову, в браке с Софьей Заикой у Эрнста есть две дочки, Эрика и Кира, а также 26-летняя Александра от первого брака.