Три сестры на одном фото: дочери Глаголевой запечатлелись вместе в день ее памяти

Анастасия Шубская приехала из Америки в Россию, чтобы встретиться с родственниками.

Три года назад, 16 августа, ушла из жизни любимица миллионов российских зрителей — Вера Глаголева. Актриса долгое время боролась с раком желудка, однако недуг победил: ее сердце остановилось в германской клинике на 62-м году жизни.

Дочери артистки каждый год чтят память своей матери, а если есть возможность — встречаются в день ее смерти вместе. Так произошло и на этот раз. Чтобы увидеть близких и помянуть маму, младшая наследница звезды, жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская, рожденная во втором браке Глаголевой с бизнесменом Кириллом Шубским, специально прибыла из Америки в Россию.

Старшая и средняя дочери Глаголевой — Анна и Мария Нахапетовы — появились на свет в первом браке актрисы с Родионом Нахапетовым. Девушки живут в Москве, поэтому видятся чаще.

Впервые за долгое время три сестры собрались вместе за одним столом, запечатлевшись на редком снимке.