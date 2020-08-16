«Роспотребнадзор запретил!»: Агутину отказались дать в самолете лимон

Леонид Агутин посетовал на сервис в полете. Правда, какими авиалиниями летел, не указал. Как выяснилось, ему отказали дать кусочек лимона для стакана воды. По словам музыканта, теперь на дольки лимона в самолетах наложен запрет. Но каково же было его удивление, когда лимон он обнаружил в горячем обеде.

«Роспотребнадзор запретил. Мало ли, кто его там нарезает. Опасно. Сижу, пью воду без лимона. Не интересно, но я терплю! Дело серьезное! И тут стюардесса приносит горячее. Открываю я контейнер, а там, ТЫДЫЩ! Рядом с рыбой и рисом, лежит аккуратно отрезанный кусок лимона! Вся борьба насмарку», — подписал Агутин в своем Инстаграме.

На днях стало известно, что артист выступит на международном музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Кроме него, там соберутся и другие популярные звезды эстрады, включая Григория Лепса, Валерия Меладзе и других.