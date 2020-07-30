«Скажете, выставка тщеславия»: Леонид Агутин показал свои награды

Леонид Агутин поделился с подписчиками фотографией необычного шкафчика. В нем заслуженный артист России собрал свои награды разных лет и отметил, что на самом деле, их гораздо больше.

«Скажете – выставка тщеславия… Может быть, конечно, но, признаюсь, мне искренне дороги все и каждый из этих моментов признания», — подписал публикацию музыкант.

Статуэтки с побед в различных музыкальных премиях не оставили равнодушными фанатов Агутина. Они сразу же начали желать певцу дальнейших творческих успехов. Одна из самых главных наград артиста – Орден Дружбы. Его он получил в 2018 году за вклад в развитие культуры и искусства.

Напомним, в начале июля Леонид Агутин презентовал новый клип на песню «По тебе скучают бары». Над ним музыкант трудился в период самоизоляции. Также за это время он презентовал композицию Ella.